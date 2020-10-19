Возможные угонщики, скрываясь от полиции в Ленобласти, угодили в кювет

Возможные угонщики, скрываясь от полиции в Ленобласти, угодили в кювет
Преступникам грозят уголовные сроки. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 18 октября, 54-летний владелец магазина в Ленобласти сообщил о хищении продуктов из торговой точки на 20 тысяч рублей, а также угоне автомобиля «ВАЗ-2106».

Преступления были совершены в ночь на 18 октября. Украденную машину, принадлежащую 55-летнему жителю Ленобласти, позже нашли в кювете неподалеку от деревни Овсище. Хозяина уведомили об обнаружении авто. В тот же день задержали двоих подозреваемых в совершении преступления, 34 и 35 лет.

Как сообщают в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи и завладения транспортным средством без цели хищения возбуждены уголовные дела. Кроме того, на подозреваемых составили административные протоколы за появление нетрезвым в общественном месте и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что на Загребском бульваре мужчина поджег иномарку своей экс-возлюбленной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кювет ленобласть подозреваемые угон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Коммунаре мужчина сообщил о «взрывчатке» в квартире и ...
Фонтаны Петербурга завершают рабочий сезон
Петербург остается на втором месте по коронавирусу: за сутки заболели 686 человек
Петербуржцы устроили две массовые драки на Думской и Ломоносова
Прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе поставщика школьного питания
ДТП с большегрузами полностью перекрыло движение по трассе ...
На Ленинском пьяный мигрант пырнул собутыльника и получил «уголовку»
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 25,7 тысяч человек