Возможные угонщики, скрываясь от полиции в Ленобласти, угодили в кювет

В воскресенье, 18 октября, 54-летний владелец магазина в Ленобласти сообщил о хищении продуктов из торговой точки на 20 тысяч рублей, а также угоне автомобиля «ВАЗ-2106».

Преступления были совершены в ночь на 18 октября. Украденную машину, принадлежащую 55-летнему жителю Ленобласти, позже нашли в кювете неподалеку от деревни Овсище. Хозяина уведомили об обнаружении авто. В тот же день задержали двоих подозреваемых в совершении преступления, 34 и 35 лет.

Как сообщают в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи и завладения транспортным средством без цели хищения возбуждены уголовные дела. Кроме того, на подозреваемых составили административные протоколы за появление нетрезвым в общественном месте и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

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