В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса

Специалисты пока не выяснили, является ли мутировавший вирус более заразным. Фото: pixabay

Специалисты пока не выяснили, является ли мутировавший вирус более заразным. Фото: pixabay

Норвежские специалисты обнаружили ранее не встречавшуюся в стране мутацию коронавируса.

Как сообщает местное издание Verdens Gang, в период с 16 по 18 октября у восьми жителей Тронхейма нашли новый вид коронавируса. Взятые у них анализы изучат ученые норвежского института здравоохранения.

Главный врач коммуны Тронхейм Туве Рёсстад заявила, что это может быть новым вариантом вируса, который в Норвегии раньше не был замечен. Специалисты пока не выяснили, является ли мутировавший вирус более заразным, чем более распространенная разновидность коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор предупредил о приближении пика заболеваемости COVID-19. На пике число случаев COVID-19 в сутки превысит отметку в 20 тысяч человек.