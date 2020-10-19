В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса

В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса
Специалисты пока не выяснили, является ли мутировавший вирус более заразным. Фото: pixabay

Норвежские специалисты обнаружили ранее не встречавшуюся в стране мутацию коронавируса.

Как сообщает местное издание Verdens Gang, в период с 16 по 18 октября у восьми жителей Тронхейма нашли новый вид коронавируса. Взятые у них анализы изучат ученые норвежского института здравоохранения.

Главный врач коммуны Тронхейм Туве Рёсстад заявила, что это может быть новым вариантом вируса, который в Норвегии раньше не был замечен. Специалисты пока не выяснили, является ли мутировавший вирус более заразным, чем более распространенная разновидность коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор предупредил о приближении пика заболеваемости COVID-19. На пике число случаев COVID-19 в сутки превысит отметку в 20 тысяч человек.

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