Около 400 школьников заразились коронавирусом во время сдачи ЕГЭ в 2020 году

В учреждениях пытались сделать все, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Более 400 школьников, сдававших ЕГЭ в 2020 году, получили положительные результаты теста на коронавирус в ходе кампании. Об этом пишет РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал на встрече с родителями, что многие ребята были госпитализированы.

При этом он добавил, что власти были готовы к большей цифре, ведь в 2020 году экзамены сдавало довольно много школьников – они не испугались пандемии. Музаев убежден, что результат неплохой и его удалось добиться благодаря соблюдению мер предосторожности.

Он также заявил, что в 2021 году послаблять меры безопасности также не собираются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург в полтора раза увеличил объем тестирования на COVID-19. Градоначальник отметил, что рекомендации помогли избежать ошибок в самом начале пандемии, наладить процесс взаимодействия поликлиник со стационарами, а также организовать лечение пациентов на дому.