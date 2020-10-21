Инфекционист назвал примерные сроки восстановления после COVID-19

Инфекционист назвал примерные сроки восстановления после COVID-19
Поскольку болезнь молодая, универсальных схем восстановления еще нет. Фото: pixabay.com

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, восстановление после COVID-19 может занять от месяца до полугода.

На скорость реабилитации влияет, главным образом, степень тяжести заболевания. В случае, если коронавирус протекал в легкой форме, восстановиться после болезни можно за месяц. Тяжелый случай даже при успешном выздоровлении может потребовать нескольких месяцев восстановления в связи с глубоким поражением легочной ткани.

По словам Чуланова, аналогичным образом реабилитация протекает и после гриппа. Среди его последствий также фиксируются фиброзные изменения легочной ткани. В свою очередь, восстановление после легкой формы COVID-19 сравнимо с реабилитацией после сезонного ОРВИ, пишет РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как выявить причину метеозависимости.

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