Инфекционист назвал примерные сроки восстановления после COVID-19

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, восстановление после COVID-19 может занять от месяца до полугода.

На скорость реабилитации влияет, главным образом, степень тяжести заболевания. В случае, если коронавирус протекал в легкой форме, восстановиться после болезни можно за месяц. Тяжелый случай даже при успешном выздоровлении может потребовать нескольких месяцев восстановления в связи с глубоким поражением легочной ткани.

По словам Чуланова, аналогичным образом реабилитация протекает и после гриппа. Среди его последствий также фиксируются фиброзные изменения легочной ткани. В свою очередь, восстановление после легкой формы COVID-19 сравнимо с реабилитацией после сезонного ОРВИ, пишет РИА Новости.

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