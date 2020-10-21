В Мурино и Новодевяткино начал работать экопатруль

Помимо прочих мер, сотрудниками Роспотребнадзора в связи с нарушениями СанПиНа на предприятии «Мед-экология» проводится повторная проверка. Фото: pixabay.com

Помимо прочих мер, сотрудниками Роспотребнадзора в связи с нарушениями СанПиНа на предприятии «Мед-экология» проводится повторная проверка. Фото: pixabay.com

Комитет государственного экологического надзора Ленобласти начал ежедневно патрулировать окрестности Мурино и Новодевяткино, чтобы решить проблемы с выбросами от прилегающей промышленной зоны.

Внимание к этой проблеме привлекли местные жители, которые пожаловались на сильный запах пластика и обжарки кофе. Первоначально предполагалось, что основным источником неприятных ароматов является ООО «Мед-экология», специализирующееся на уничтожении и обезвреживании медицинских отходов, а запах кофе исходит от производства ООО «Фаворит».

Однако принятые компаниями меры не снизили интенсивность запахов, в связи с чем специалисты решили, что причина кроется в другом. Замеры качества воздуха будут проводиться регулярно до конца года. Кроме того, инспекторы Госэконадзора составят перечень предприятий, которые могут быть источниками беспокоящего жителей Мурино и Новодевяткино запахов.

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