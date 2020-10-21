Комментаторы возмущены: Навка поделилась видео пышного празднования дня рождения Пескова во время пандемии

Не так давно фигуристка Татьяна Навка поделилась фотографиями и видео с многолюдной вечеринки, посвященной дню рождения её супруга, пресс-секретаря президента, Дмитрия Пескова.

На мероприятии присутствовало множество людей, в том числе десятки звезд шоу-бизнеса, что вызвало широкий резонанс в обществе. Комментаторы обрушились на супружескую пару с критикой, ввиду организации праздника в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Возмущались не только рядовые интернет-пользователи, но и блогеры с внушительной аудиторией. Так, Елена Миро сочла недостаточным оправданием аргумент Татьяны Навки о том, что Песков имел право на веселье в таком формате, поскольку это его «личный» праздник. Блогер напомнила, что её супруг — представитель власти, и потому должен подавать пример, соблюдая максимальную осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом Татьяну Навку в очередной раз заподозрили в беременности.