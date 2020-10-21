Стало известно, как россиян «забеременел»

Никто на самом деле не беременел - запись является ошибочной. Фото: Pixabay

Никто на самом деле не беременел - запись является ошибочной. Фото: Pixabay

Выяснилось, что произошла техническая ошибка.

Житель Уфы заметил, что в его медицинской книжке появилась запись о беременности. Там же говорилось, что мужчине не мешало бы сходить к гинекологу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на минздрав Башкирии.

В ведомстве прокомментировали, как такое могло произойти. Оказывается, запись появилась из-за технической ошибки. Все причастные к инциденту вычислены, с ними проводится работа, чтобы подобное не повторялось. Также пообщались с пациентом, которому дали все разъяснения.

Отмечается, что в медицинской книжке нет подписи руководителя подразделения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой. СМИ писали, что пара решила завести еще одного ребенка.