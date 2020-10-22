Кому в Петербурге не придется платить за тест на коронавирус

Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, каким категориям горожан не нужно платить за тестирование — провериться на наличие или отсутствие Covid-19 эти петербуржцы могут совершенно бесплатно.

Сдать тест на коронавирус, не потратив при этом ни копейки, могут в первую очередь те, кто получил соответствующее направление от лечащего врача. Платить за тестирование не нужно и тем петербуржцам, кто вернулся из-за границы уже с признаками ОРВИ. В этот список также входят лица, имеющие высокий риск заразиться: «контактные» пациенты, горожане с внебольничной пневмонией, медицинские работники, простудившиеся граждане, проживающие в учреждениях социального обслуживания и пожилые люди от 65 лет, а также дети, в чьих коллективах обнаружены три случая заболевания Covid-19.

Напомним, что при наличии симптомов ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк, затрудненное дыхание) следует обратиться в амбулаторно-поликлиническое учреждение своего района и вызвать врача на дом. На официальном сайте администрации Петербурга перечислены пункты, где горожане могут добровольно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции. Сдать тест можно также при помощи частных медицинских лабораторий.

Добавим, что жители Северной столицы массово жалуются на невозможность добиться тестирования на коронавирусную инфекцию в городских поликлиниках, тогда как власти заверяют в обратном. Глава территориального Фонда ОМС Александр Кужель заявил: исследования проводятся за счет бюджета, что может влиять на их доступность. С 1 января 2021 года тесты на коронавирус станут частью программы «Обязательное медицинское страхование» (ОМС).

Отметим, что за последние сутки в Петербурге выявлено 684 заболевших коронавирусом. 343 человека выздоровело, 49 скончалось. Это данные «Стопкоронавирус.рф».