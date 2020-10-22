Всплеск случаев внебольничной пневмонии произошел в Петербурге в августе

В Петербурге в августе этого года зафиксировали аномальный рост числа случаев заболевания внебольничной пневмонией.

Так, в августе этого года в Северной столице врачи выявили в 7 раз больше случаев внебольничных пневмоний, чем в аналогичный месяц прошлого года. Как уточняет «Комсомольская правда – Петербург», заболевание было подтверждено у 4 391 пациента.

Всего за восемь месяцев этого года в Петербурге умерло более 45 тысяч человек. В прошлом году за это же время число смертей не превышало 40 тысяч. При этом наблюдается снижение смертности среди родившихся.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге некоторые жители могут сдать бесплатный тест на коронавирус. Такая возможность есть, в том числе у тех, кто получил направление от врача. Провериться бесплатно также могут те, кто вернулся из-за границы и имеет симптомы ОРВИ.