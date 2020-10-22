Петербургских учителей могут перевести на удаленную работу во время осенних каникул

Петербургских учителей могут перевести на удаленную работу во время осенних каникул
Многие педагоги находятся в зоне риска по коронавирусу. Фото: Baltphoto

Учителей Северной столицы на время двухнедельных осенних каникул школьников могут обязать работать в удаленном формате.

В пятницу, 23 октября, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила о грядущем собрании директоров городских школ, на котором будет обсуждаться вопрос перевода педагогов на так называемую «удаленку», информирует пресс-служба администрации Северной столицы.

С соответствующей инициативой, по словам Потехиной, к ней обратился один из школьных учителей. Преподаватель отметила, что задачи, выполняемые на рабочем месте во время каникул, вполне можно сделать без непосредственного присутствия в школе. К примеру, для заполнения журналов и составления отчетов не нужно обязательно сидеть в кабинете. Переход учителей на удаленную работу также обеспечит им безопасность во время новой вспышки распространения коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 20 октября более 300 педагогов и 1000 школьников подхватили COVID-19.

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