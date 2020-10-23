Виторган рассказал всю правду о драке с Богомоловым из-за Собчак

Виторган рассказал всю правду о драке с Богомоловым из-за Собчак
Максим Виторган и сын Платон. Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan/

Актер признался, что никакой потасовки на самом деле не было.

Актер Максим Виторган рассказал о своем разводе с телеведущей Ксенией Собчак в интервью на YouTube-канале «В дебри». Он отметил, что развестись пришлось, так как его возлюбленная была «очень социальным человеком». Также артист объяснил, что никакой драки с режиссером Константином Богомоловым не было. Виторган заверил, что не ездил в «Кофеманию», чтобы поговорить с новым избранником Собчак.

Напоминаем, что слухи о новом романе телеведущей появились до официального разрыва ее отношений с Виторганом. СМИ писали, что актер был в ярости из-за компрометирующих публикаций и даже подрался с Богомоловым в одном из столичных ресторанов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак впервые прокомментировала развод с Виторганом. Экс-супруги были вместе семь лет, а затем неожиданно расстались.

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