Медики вытащили огромную пиявку из горла ребенка

Они считают, что паразит попал в голову вместе с выпитой некачественной водой.

В Китае в ходе операции из горла ребенка достали огромную пиявку. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик долгое время жаловался на боли в горле и на проблемы с дыханием. Родители не понимали, в чем дело и пытались лечить его всеми доступными способами. Когда они поняли, что ничего не помогает, отвели ребенка к врачу. Тот во время осмотра заметил паразита в горле мальчика, была назначена операция.

В результате из головы ребенка вытащили пиявку размером с ладонь взрослого человека. По предварительным данным, она попала туда вместе с выпитой некачественной водой и прожила около года. Медики отметили, насколько важно следить за тем, что употребляют маленькие дети в качестве пищи и питья.

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