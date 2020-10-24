Коронавирус унес жизни еще 37 петербуржцев

В Северной столице продолжается увеличиваться число смертей от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки болезнь закончилась смертельным исходом для 37 жителей города.

В субботу, 24 октября, данные об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России.

В целом, в Петербурге зафиксировано 3 602 летальных исхода за весь период пандемии коронавируса. Стоит отметить, что выздороветь смогли 35 653 человека.

В России заболело уже более 1,4 млн человек. Из них – 25 821 тыс. скончались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России назвали сроки, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад. Отмечается, что это произойдет не раньше февраля-марта 2021 года. Для этого должна начаться массовая вакцинация жителей страны.