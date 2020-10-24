Количество зараженных Covid-19 в Петербурге перевалило за 56 тыс. человек

В Северной столице продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Болезнь за все время пандемии подтвердили более чем у 56 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса, которые были опубликованы в субботу, 24 октября.

Отмечается, что за прошедшие сутки болезнь была выявлена у 713 жителей города. Общая цифра заражений за весь период коронавирусной пандемии составила – 56 091 тыс. человек в Северной столице.

Напомним, что в России заразились новым вирусом уже более 1,4 млн человек. При этом, победить болезнь смогли более миллиона жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не будет рекомендовать властям повторно закрывать границы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.