После ряда громких преступлений в Сосновке наконец станет светлее

В парке появились новые фонари и прожекторы, чтобы сделать его безопаснее.

В парке Сосновка завершен второй этап реконструкции наружного освещения. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга. На данный момент в зеленой зоне работают 575 новых светильников и прожекторов. Светлее стали не только основные, но и второстепенные аллеи, футбольное поле с трибунами, эстрада.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что парк является крупнейшим на севере города и было важно сделать его безопаснее. Ожидается, что все работы завершат в 2021 году.

Напоминаем, что именно в Сосновке произошло множество жестоких убийств и изнасилований, о которых мы подробнее рассказывали здесь. Так, в конце сентября в парке обнаружили тело мужчины – его зарезали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосновке обнаружили труп мужчины.