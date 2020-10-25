Жирков может присоединиться к «Зениту» в следующем матче

Игрок петербургского футбольного «Зенита» Юрий Жирков может помочь клубу в следующей игре.
Об этом рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. По его словам, в пятницу, 23 октября, у Юрия Жиркова была индивидуальная тренировка. Как отметил спортивный специалист, тренерский штаб рассчитывает на то, что Жирков сможет присоединиться к основному составу на следующей игре «Зенита».
При этом Семак уточнил, что Малком, который получил травму, на поле в ближайшей игре не появится.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в субботу, 24 октября, «Зенит» проиграл «Рубину» в очередном матче Российской премьер-лиги со счетом 1:2. Петербургский клуб принимал гостей на «Газпром Арене». Главный тренер петербургского клуба отметил, что его подопечные расслабились, отправив первый мяч в ворота соперника.