В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

В течение субботы, 24 октября, в московских больницах умерли 68 пациентов, основной причиной смерти которых стала новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Нарастающим итогом, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в столице, число жертв опасного заболвания увеличилось до 6 380 человек. Днем ранее, отметим, от осложнений и последствий COVID-19 погибли 63 пациента.

В общей сложности, по всему миру жертвами заболевания стали более миллиона человек. По состоянию на 25 октября с начала пандемии и ведения статистики в мире зафиксировано 42,4 миллиона пациентов с коронавирусом. В России при этом заразились почти 1,5 миллиона человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналисты заметили странности в петербургской статистике по COVID-19: число новых случаев заражения с минимальными отклонениями всегда вдвое больше количества выздоровевших пациентов.