В Петербурге выявили 709 новых пациентов с коронавирусом за сутки

По состоянию на воскресенье, 25 октября, в Северной столице выявили 709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Таким образом, число заболевших COVID-19 с начала пандемии в Петербурге приближается к 57 тысячам человек. Отметим, что в общей сложности по России за минувшие сутки зарегистрировано 16 710 новых случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом среди россиян 1 513 877 человек, инфицированных новым заболеванием.

Выписали за сутки 7 704 пациента по всей стране, в городе на Неве успешно выздоровели 387 пациентов. С начала ведения статистики победили коронавирус 1 138 522 человека. В Ленинградской области за сутки 125 новых случаев коронавируса (всего 10 655 зараженных), один пациент скончался (110 человек за время пандемии).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге за сутки тестирование на коронавирус прошли более 30 тысяч жителей.