В Петербурге за сутки обследовали на коронавирус более 30 тысяч человек

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом доступна по номеру 122, оставить заявку на помощь волонтеров можно по номеру 8-800-200-34-11.Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом доступна по номеру 122, оставить заявку на помощь волонтеров можно по номеру 8-800-200-34-11.Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге, на 25 октября под медицинским наблюдением с подозрением на COVID-19 находятся 3 035 человек.

Среди людей, которые могут оказаться зараженными, 48 находятся в обсерватории, 1 310 — контактные, а еще 1 677 петербуржцев — на самоизоляции. Кроме того, за сутки в Северной столице сдали тест на наличие коронавирусной инфекции 30 074 человека.

Также в течение последних суток Единой региональной информационно-справочной службой по вопросам, связанным с COVID-19 было обработано 442 вызова. Позвонить сотрудникам службы можно по номеру 122. В оперштабе добавляют, что с 5 октября свою помощь предложили 524 добровольца. Тем, кто нуждается в услугах волонтеров, необходимо позвонить на горячую линию 8-800-200-34-11.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время второй вспышки пандемии коронавируса, согласно результатам ученых, смерть среди зараженных стала наступать быстрее.