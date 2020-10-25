В Петербурге за сутки скончались 25 человек с коронавирусом

Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 25 пациентов.

По состоянию на 25 октября, в Северной столице с начала пандемии скончались 3 602 человека с подтвержденным коронавирусом, для которых болезнь стала причиной смерти. В целом по России за сутки подтверждено 229 летальных исходов. Нарастающим итогом среди россиян погибло от COVID-19 26 050 человек.

На первом месте по суточной смертности остается Москва, где за прошедшие сутки умерли 68 человек, общее число летальных исходов в столице выросло до 6 380 человек. В Ленинградской области, отметим, за сутки умер один пациент с коронавирусом, всего за пандемию в 47 регионе скончались 110 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тестирование на коронавирус за минувшие сутки прошли 30 054 петербуржца.