Мишустин надеется, что ограничения по COVID-19 скоро снимут

Мишустин надеется, что ограничения по COVID-19 скоро снимут
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что коронавирусные ограничения в России связаны с мерами профилактики и борьбе с пандемией.

На встрече с премьером и членами правительства лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в настоящее время «все главные права трудящихся или под сомнением, или перечеркнуты». Он указал на то, что в России не соблюдается даже право на восьмичасовой рабочий день.

В ответ на это Мишустин сказал, что эти ограничения в первую очередь связаны с необходимостью введения мер профилактики, и власти были вынуждены их ввести. Он добавил, что очень надеется на скорую отмену ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ведущая Первого канала раскритиковала масочный режим, заявив, что власти «примитивно дурят народ».

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