В России выявили более 16,5 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

Во вторник, 25 октября, информационный центр по ситуации с коронавирусом в России уведомляет, что за сутки было зафиксировано 16 550 новых пациентов с подтвержденным COVID-19.

Новые случаи заражения регистрируются в каждом регион страны, при этом у 4 732 человек из 16 550, то есть у 26,4%, инфекция выявлена как у контактных лиц и не проявляется клинически. Таким образом, с начала пандемии в стране заразились 1 547 774 человека.

Кроме того, за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции в России скончались 320 пациентов. Нарастающим итогом число летальных случаев достигло 26 589 человек. Также, были выписаны из больниц 12 844 человек, успешно вылечившихся. Общее количество россиян, победивших COVID-19, выросло до 1 158 940 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки обнаружили еще 721 новый случай заражения коронавирусом.