Беспрецедентный рекорд: в России за сутки умерли 120 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России скончались 320 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствуют данные оперативного штаба на 27 октября.

Отметим, что это максимальное число погибших за сутки с момента начала ведения статистики по пандемии COVID-19. При этом предыдущий рекорд был также зафиксирован во время второй вспышки коронавируса — 21 октября жертвами опасного заболевания стали 317 человек.

Нарастающим итогом COVID-19 стал летальным для 26 589 пациентов. В общей сложности заразились коронавируом 1 547 774 россиянина, из них 16 550 выявил за последние сутки. К счастью, 1 158 940 на данный момент успешно выздоровели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор утвердил обязательный масочный режим на всей территории России.