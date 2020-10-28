Петербург сохраняет второе место по приросту заболеваемости COVID-19

Петербург сохраняет второе место по приросту заболеваемости COVID-19
Петербург сохраняет за собой второе место по заболеваемости коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Санкт-Петербург по-прежнему находится в лидерах среди российских регионов по приросту заболеваемости коронавирусом.

Согласно оперативным данным на утро среды, 28 октября, за последние сутки в городе зарегистрировали 727 положительных тестов на коронавирус. Общее число заболевших в Петербурге достигло 58 тыс. 963 человек.

Таким образом, город на Неве оказался на втором месте среди других регионов. Лидером остается Москва, где за сутки нашли 3670 новых заболевших. После Северной столицы идет Подмосковье с 505 случаями. В Ленобласти выявили еще 130 зараженных коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на коронавирус обследовали еще почти 33,5 тыс. человек. В обсерваторе находятся 47 из них, еще 1847 петербуржцев сидят на домашнем карантине, а 1731 могут быть заражены из-за контакта с больными.

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