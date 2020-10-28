В России в очередной раз побит рекорд по суточной смертности от COVID-19 — 346 человек

Статистика по второй волне пандемии коронавируса становится все более неутешительной: два дня подряд показатели смертности бьют все рекорды.

Так, за минувшие сутки, согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, скончались 346 пациентов с подтвержденным COVID-19. Соответственно, общее число летальных случаев в России с начала пандемии увеличилось до 26 935 человек. Отметим, что днем ранее коронавирус унес жизни 320 россиян.

Наибольшее количество смертельных исходов приходится на столицу: здесь за сутки скончались 75 пациентов, что является худшим показателем с начала июня. В Петербурге за минувшие сутки умерли 57 человек. Отметим, что в общей сложности по состоянию на 28 октября в России выявлено 16 202 новых случая заболевания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки обследовали на коронавирус практически 33,5 тысячи человек.