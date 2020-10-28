14-летняя девочка родила ребенка и спрятала его от всех в морозилке

14-летняя девочка родила ребенка и спрятала его от всех в морозилке
Младенец умер. Фото: pixabay.com

Родители подростка уверяют, что не догадывались о ее беременности.

В Новосибирской области 14-летняя девушка стала мамой. Она родила младенца и, чтобы скрыть этот факт, спрятала его в морозилке. Об этом пишет «Российская газета».

Известно, что мать подростка услышала стоны и решила, что у девочки аппендицит. Позже девушка призналась, что родила ребенка. В результате младенец умер, а роженицу госпитализировали в Новосибирскую областную клиническую больницу.

По предварительным данным, девочка родила от своего несовершеннолетнего друга, с которым рассталась летом. О беременности не догадывались ни родителя, ни учителя, ни инспектора ПНД.

СК РФ разбирается в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи выясняют, при каких обстоятельствах в больнице Петербурга умер младенец. По данным СМИ, речь идет о ребенке родителей – сыроедов, которые не одобряли использование лекарств. Малыш умер от коклюша.

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