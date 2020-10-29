Обследование на коронавирус прошли еще 38 тысяч петербуржцев

Обследование на коронавирус прошли еще 38 тысяч петербуржцев
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Жители Петербурга каждый день сдают тесты на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки провериться смогли 38424 человека.

Об этом утром в четверг, 29 октября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Петербурге.

Кроме того, уточняется, что под медицинским наблюдением находятся 3037 человек. Менее половины из них – в самоизоляции. Еще 1715 контактировали с теми, у кого была диагностирована новая коронавирусная инфекция. В обсерватор отправили 36 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент России Владимир Путин поручил выделить пять миллиардов рублей регионам на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом. Эти средства позволят предоставить лекарства больным бесплатно.

«Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — заметил Владимир Путин.

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