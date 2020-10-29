Ирина Потехина не хочет видеть слабого лидера во главе комитета по образованию

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, которая курирует деятельность комитета по образованию, заявила, что хочет видеть во главе ведомства сильного лидера.

Сейчас Смольный активно ищет кандидатуру на пост главы городского комитета по образованию. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, слабых людей в этой роли быть не должно. Напомним, до июля этого года кресло председателя ведомства занимала Жанна Воробьева. Время ее руководства пришлось в том числе на период пандемии коронавируса, когда петербургские родители с сожалением отметили множество промахов в работе над значимыми вопросами.

Весной с ухудшением эпидемиологической ситуации школы Петербурга вынужденно перешли на дистанционное обучение. Этот формат вызвал бурную критику среди горожан. Они посчитали, что учебные заведения оказались не готовыми давать таким образом знания. В первый же день учебы из дома многие рекомендованные комитетом по образованию обучающие платформы не выдержали нагрузки и «сдались». Позднее родители посетовали, что «дистанционка» превратилась в самостоятельную работу, когда преподаватели стали просто присылать детям задания. Особенно тяжело пришлось тем семьям, у которых для дистанционного обучения не было компьютеров. Как выяснилось, необходимой техники не хватало нескольким тысячам петербургских школьников. Гаджеты пришлось в срочном порядке собирать силами волонтеров и бизнеса. В апреле выяснилось, что на некоторые онлайн-ресурсы нужно было оформлять платную подписку. Несладко было и самим учителям: им пришлось превратиться чуть ли не в веб-разработчиков и создавать свои программы и сайты.

Очень много вопросов к комитету по образованию поступало по поводу единого государственного экзамена. В первую очередь родители пытались добиться конкретных сроков его сдачи. И хотя определение дат от ведомства не зависело, многие горожане отметили отсутствие какого бы то ни было с ними контакта. В итоге это вылилось в требования отменить выпускные и вступительные испытания.

Много шуму вызвали последние звонки и выпускные вечера. К сожалению, первые пришлось провести в онлайн-формате. А над вторыми родители были вынуждены думать самостоятельно, ведь традиционный фестиваль «Алые паруса» из-за опасности распространения коронавируса в этом году прошел по телевизору. И дело даже не в том, что праздник можно было перенести, а в том, что петербуржцы снова не получили никакой поддержки.

Вопросы возникали и в отношении детсадовцев. Особенно у работающих родителей, которым не с кем было оставлять своих детей. Дежурных групп, как бы не увеличивали их количество, в городе все равно катастрофически не хватало либо в них было очень сложно попасть — петербуржцы просто запутались, изучая документы, выложенные в социальных сетях комитетом по образованию.

Но, пожалуй, самой скандальной темой стали продуктовые наборы для льготных категорий учащихся. И снова родители с нетерпением ждали сроков их выдачи, особенно первой. А затем искренне недоумевали, почему некоторые продукты для их детей оказались просроченными.

Обо всем этом на протяжении нескольких месяцев активно рассказывали петербургские СМИ, но с точкой зрения некоторых из них комитет по образованию, очевидно, был не согласен: какие-то статьи обрастали большим количество отзывов, некоторые из которых выглядели несколько натянуто.

Напомним, Жанна Воробьева покинула пост главы комитета по образованию 24 июля — ее назначили спецпредставителем губернатора Петербурга. Временно исполняет обязанности председателя ведомства Ирина Асланян.