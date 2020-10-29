Летучие мыши в России оказались носителями коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора нашли у летучих мышей, обитающих в России, коронавирусы, заявила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

По ее словам, ученые пока не выяснили, какие именно типы вирусов они обнаружили. Эксперт отметила, что данный вопрос находится на стадии изучения. Сперанская рассказала, что при исследовании у летучих мышей также нашли еще целый ряд вирусов.

Тем не менее, специалист подчеркнула, что обитающие на территории России летучие мыши, не опаснее других диких животных. В пример она привела лис и ежей, которые также могут быть переносчиками заболеваний, опасных для человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы общие черты коронавируса и испанки.