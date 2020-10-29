Летучие мыши в России оказались носителями коронавируса

Летучие мыши в России оказались носителями коронавируса
Летучие мыши. Фото: Pixabay

Специалисты Роспотребнадзора нашли у летучих мышей, обитающих в России, коронавирусы, заявила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

По ее словам, ученые пока не выяснили, какие именно типы вирусов они обнаружили. Эксперт отметила, что данный вопрос находится на стадии изучения. Сперанская рассказала, что при исследовании у летучих мышей также нашли еще целый ряд вирусов.

Тем не менее, специалист подчеркнула, что обитающие на территории России летучие мыши, не опаснее других диких животных. В пример она привела лис и ежей, которые также могут быть переносчиками заболеваний, опасных для человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы общие черты коронавируса и испанки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
исследование летучие мыши переносчик ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На реконструкцию Лиговского путепровода Петербургу выделят 1 млрд рублей из ...
На Комендантском проспекте строят новую школу на 1375 мест
Петербуржцы требуют включить в перечень зеленых насаждений парковку ...
“МегаФон” начинает разработку системы низкоорбитальной спутниковой передачи ...
В Петербурге оставшуюся после Хэллоуина тыкву можно будет отдать на корм лошадям
На Атаманской улице в Петербурге заметили задымление
Акушерские отделения НИИ имени Отта не принимает пациентов из-за COVID-19
Инспекторы ГАТИ нашли на территории Петропавловской крепости незаконный ...