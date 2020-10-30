Петербурженка отсудила у Минфина 52 тысячи за два лишних месяца в колонии

В Петербурге суд частично удовлетворил требования местной жительницы, которая просила возместить ей компенсацию за 52 дня, которые она провела в колонии уже после отбытия срока.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Петербурженка, которая была главным бухгалтером УМВД России по Красносельскому району обвинялась о делу о мошенничестве. В октябре 2018-го года суд отправил ее на два года в исправительную колонию общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Кроме того, по праву был признан иск на сумму более 43 миллионов рублей.

Фигурантка дела уже вышла из колонии. Однако из-за того, что приговор обжаловался в апелляционном и в кассационном порядке, в колонии она провела лишние 52 дня. За это она требовала 350 тысяч рублей. Суд постановил выплатить ей 52 тысячи.

Ранее gazeta.spb.ru писала об оправдании фигуранта дела о мошенничестве.