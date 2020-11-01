В Петербурге курьеров Delivery Club заметили сидящими на помойке

Житель Петербурга из окна заметил, как курьеры известной службы доставки еды Delivery Club отдыхают на помойке в одном из дворов в центре города.

Кадрами с места событий он поделился в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по видео, два курьера присели отдохнуть на грязном асфальте во дворе дома №19 по 5-й Красноармейской улице.

«Молодые люди разложили на земле пакеты с едой и перекладывали туда-сюда свертки, а в какой-то момент один из них подошел к мусорному баку и зачем-то порылся в нем», — пишет петербуржец.

Также он поделился, что такие посиделки курьеров он видит в своем дворе довольно часто, иногда они «скрашивают» свое времяпровождение алкоголем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте произошла массовая драка с участием курьеров Delivery Club.