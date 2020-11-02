Спрос на земельные участки в Ленобласти взлетел в два раза

Спрос на земельные участки в Ленобласти взлетел в два раза
"Покупка земельных участков всегда рассматривалась россиянами как один из наиболее надежных способов сохранить сбережения в кризисный период", - отмечают аналитики. Фото: pixabay.com

Специалисты сервиса «Авито.Недвижимость» исследовали динамику рынка недвижимости в условиях пандемии COVID-19 и рост цен на квартиры в городах.

Годовой рост спроса на земельные участки под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) в целом по России, несмотря на неблагоприятные сопутствующие экономические факторы, по итогам третьего квартала года составил 43%. К примеру, в Ленинградской области за год популярность земли под ИЖС возросла на 118%, тогда как средняя стоимость осталась неизменной — 67 тысяч рублей за сотку.

Заметим, что средняя стоимость земли по стране — 39 тысяч рублей за сотку. Эксперты утверждают, что в условиях текущего подорожания городской недвижимости все больше жителей Ленобласти и Петербурга рассматривают покупку собственной земли как альтернативу приобретению квартир в городах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы бросились скупать недвижимость, автомобили и бытовую технику.

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