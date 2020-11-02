Дмитрий Песков прокомментировал падение курса рубля

Песков также пояснил слова Путина о том, что не нужно обращать внимания на курс рубля. Фото: kremlin.ru

Песков также пояснил слова Путина о том, что не нужно обращать внимания на курс рубля. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резкое снижение курса рубля по отношению к евро и доллару.

По словам представителя Кремля, несмотря на скачки курса, России удается поддерживать макроэкономическую стабильность, благодаря усилиям банковского регулятора. Песков также подчеркнул, что на сегодняшний день любая мировая валюта находится под негативным воздействием ряда обстоятельств, среди которых, к примеру, изменение стоимости нефти и нефтепродуктов.

Пресс-секретарь отметил, что подавляющее большинство россиян получают зарплату в рублях, поэтому власти работают над сокращением зависимости от импорта и, как следствие, снижением динамики изменения цен в зависимости от волатильности курса рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курс евро впервые с декабря 2014 года превысил 94 рубля.