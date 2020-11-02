Аргентина закупит 15 млн доз российской вакцины от Covid-19

Аргентина закупит 15 млн доз российской вакцины от Covid-19
Российскую вакцину отправят в другие страны. Фото: pixabay.com

Отечественный препарат от коронавируса «Спутник V» планируют закупить в Аргентине. Около 15 млн доз приобретет страна из Южной Америки.

Как сообщает газета Voz, ожидается, что первая часть препарата поступит в Аргентину в декабре. Вакцина для страны будет произведена партнерами в Индии, Китае и Корее.

Напомним, что до этого глава фонда РФПИ заявил о том, что российский препарат планируют отправить также в другую страну Южной Америки. Кроме Аргентины, вакцину смогут получить в Перу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несколько участников испытания вакцины «Спутник V» заразились коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что произошло это из-за ввода плацебо вместо препарата. У испытуемых выявлены положительные тесты. На данный момент насчитывается около 40 тыс. добровольцев препарата.

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