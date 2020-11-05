Руины усадьбы Зубовых «Отрада» в Ломоносове выставили на продажу за 10 млн рублей

Руины усадьбы Зубовых &#171;Отрада&#187; в Ломоносове выставили на продажу за 10 млн рублей
Раньше усадьба Зубовых "Отрада" носила название "Рощинское". Фото: citywalls.ru

На одном из сайтов бесплатных объявлений разместили информацию о продаже усадьбы Зубовых «Отрада» в Ломоносове. Точнее, того, что от нее осталось.

Главное здание находится в полуразрушенном состоянии, однако нынешний владелец готов расстаться с ним только за 10 миллионов рублей. В объявлении говорится, что усадьбу можно отремонтировать и превратить в культурный центр или галерею, либо использовать под личные нужды. «Отличный инвестиционный проект», — подмечает продавец.

При этом собственник усадьбы имеет все необходимые разрешения от КГИОП и Комитета по градостроительству и архитектуры на реконструкцию исторического памятника под современное использование. Напомним, что главное здание усадьбы Зубовых было построено еще в XVIII веке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принадлежащее РЖД историческое здание в центре Петербурга выставят на продажу за 853 млн рублей.

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