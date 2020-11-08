В Токио нашли в помете летучих мышей вирус, схожий с SARS-CoV-2

Схожий с коронавирусной инфекцией вирус был найден в помете летучих мышей. Фото: Pixabay

Схожий с коронавирусной инфекцией вирус был найден в помете летучих мышей. Фото: Pixabay

Группа исследователей из Токийского университета пришла к выводу, что обнаруженный в помете летучих мышей вирус по геному схож с новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Как сообщает Общественное телевидение Японии, помет летучих мышей был собран учеными еще семь лет назад на территории Японии. Совпадение геномов двух вирусов в биоматериалах совпадает на 81,5%.

Ученые изучили найденный вирус более подробно и пришли к выводу, что он не может передаваться от млекопитающих к человеку. Исследователи также напомнили, что в Китае ранее был найден вирус, геном которого на 95% совпадает с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что норки заразились коронавирусом в шести странах. Отмечается, что заразились животные после контакта с уже больными коронавирусом людьми.