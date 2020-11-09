Прострелил голову матери и всадил нож в племянницу: что известно о попытке подростка убить семью в Петербурге

В выходные Петербург потрясла жуткая новость: 15-летний подросток в Калининском районе попытался убить семью: маленькую племянницу, мать и отца. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о жутком преступлении к настоящему моменту.

Все произошло в одном из домов на Лужской улице в ночь на воскресенье, 8 ноября. Подросток 15 лет вооружился ножом. Сначала он напал на свою шестилетнюю племянницу. Девочке он успел нанести три удара ножом – проткнул шею, живот и плечо.

Судя по всему, переполох в квартире вызвали крики девочки. К этому мальчик, видимо, был готов. Он взял травматический пистолет, который принадлежит его отцу, и дважды выстрел в голову матери. Злоумышленник также успел выстрелить и в сторону отца, однако тот скрутил его.

Следователи уже осмотрели место происшествия, провели эксперимент с участием подростка.

По статье «Покушение на убийство двух и более лиц» в отношении подростка возбудили уголовное дело. В понедельник, 9 ноября, суд может избрать меру пресечения юноше.

Известно также, что пострадавшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии, она продолжает оставаться в больнице.

В СМИ, между тем, появилась информация о том, что мальчик якобы планировал нападение заранее – искал информацию об убийствах в интернете и даже обсуждал свой план в социальных сетях. Утверждается, что подростка беспокоила чрезмерная опека матери.

Отмечалось, что в поле зрения органов опеки семья не попадала.

Пока следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства случившегося.

Как писала gazeta.spb.ru, в октябре этого года Невский районный суд отправил 15-летнего подростка из Петербурга под арест за покушение на убийство матери.

В том же месяце арестован был подросток, которого считают причастным к убийству мужчины в Шушарах. Следователи считают, что он с приятелями до смерти избил прохожего.

В убийстве бабушки подозревали также 15-летнюю петербурженку.