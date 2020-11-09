В Петербурге составили карту «счастливых» мест

В Петербурге составили карту &#171;счастливых&#187; мест
"Карта Счастья" призвана сплотить петербуржцев. Фото: Baltphoto

Центральная библиотечная система Красногвардейского района совместно с проектом «Городская антропология» анонсировали запуск социокультурной «Карты Счастья», которую предложили заполнять самим петербуржцам.

Используя приложение, жители Северной столицы могут поделиться с другими горожанами и гостями Петербурга новым интересным стрит-артом или новостью о завершении благоустройства парка, а также анонсами мероприятий в разных районах города.

При этом «Карта Счастья» позволяет не только публиковать объявления о грядущих событиях, но и присоединяться к ним. Создатели карты надеются, что сайт и приложение послужат способом налаживания сетевой коммуникации между петербуржцами и выступят важной поддержкой локальных инициатив.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что происходило в культурной жизни Петербурга в минувшие выходные.

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