В России певица, заразившаяся коронавируса, родила мертвого малыша и скончалась

Артистке было 30 лет. Ее состояние из-за болезни было тяжелым.

В Татарстане умерла певица Лилия Сабирова, которая заразилась коронавирусом. Девушка была беременна, ее малыш также скончался. Об этом сообщает телеканал 360.

Состояние беременной артистки было тяжелым из-за поражения легких. Долгое время она лежала на сохранении, но жизнь ребенка спасти не удалось. Супруг Сабировой отмечает, что не может поверить в случившееся – они с возлюбленной долгое время ждали малыша и готовились к его появлению. В соцсетях он выразил надежду, что «ей хорошо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ считают, что пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации. На данный момент во всем мире заразились 50 миллионов людей.