Россияне назвали размер достойной пенсии

Россияне назвали размер достойной пенсии
Россияне надеются на пенсию в старости. Фото: pixabay

Они рассчитывают получать 40 тысяч рублей. Именно эту сумму они считают нормальной.

Россияне рассказали, какой размер пенсии их бы устроили. Исследование провел онлайн-сервис по поиску работы Superjob, пишет «Лента.ру».

Средняя сумму, которую называли граждане, равняется 40 тысячам рублей. Самые высокие запросы оказались у москвичей, на второй месте по ожиданиям – петербуржцы, на третьем месте хабаровчане. Скромнее всех оказались жители Набережных Челнов.

Обычно большие суммы называли мужчины. Отмечается также, что пенсия кажется россиянам основным источником дохода в старости. Некоторые рассчитывают на личные сбережения, а другие – на помощь детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России назвали сумму индексации пенсий работающих пенсионеров. Александр Сафонов отметил, что пенсионные выплаты в 2021 году получат 9,3 млн россиян. Это следует из данных Минфина РФ.

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