Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре упал на 39%

При таком положении дел авиакомпании не смогут продержаться длительное время. Фото: pixabay.com

При таком положении дел авиакомпании не смогут продержаться длительное время. Фото: pixabay.com

В октябре отечественные авиакомпании сократили пассажирские перевозки на 39,2% (то есть, до 6,78 млн человек) по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности, с начала года авиаперелетами с помощью российских компаний воспользовались 59,44 млн человек, что почти в два раза (на 46,1%) ниже показателя за период с января по октябрь прошлого года, информируют в Росавиации. Единственной авиакомпанией, сумевшей повысить пассажиропоток, оказалась «Победа», которая за месяц перевезла 1,04 млн пассажиров, то есть на 10,6% больше, чем в октябре 2019-го.

Перевозки «Аэрофлота» сократились на 65,8%, «Уральских авиалиний» — на 33,8%, авиакомпании S7 — на 4,8%. Общее снижение пассажирооборота в октябре составило 50,8% и 13,8 млрд пассажирокилометров.

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