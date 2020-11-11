Спасатели предупреждают петербуржцев о густом тумане в четверг

Утром и днем в среду, 12 ноября, жителям Северной столицы стоит быть готовыми к ухудшению видимости из-за густого тумана.

О небезопасных погодных условиях завтра предупреждает Главное управление МЧС России по Петербургу, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В ведомстве напоминают, что в условиях плохой видимости особенно осторожными стоит быть автомобилистам: нужно строго соблюдать скоростной режим на магистралях и держать безопасную дистанцию.

В целом, на завтра синоптики прогнозируют облачную погоду, местами возможны дожди. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, днем прогреется до +6. Ветер останется южным, южно-восточным со скоростью 2-6 метров в секунду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик Роман Вильфанд предупредил россиян о надвигающихся холодах.