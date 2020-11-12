Дело судьи, избитого Широковым, направили в прокуратуру

Следственный комитет России перенаправил уголовное дело арбитра Никиты Данченкова, который был избит футболистом Романом Широковым, на переквалификацию в прокуратуру Москвы.

Дело направили в прокуратуру по инициативе адвоката Александра Островского, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы Данченкова. «Спорт-Экспресс» пишет, что уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Широков, хотят переквалифицировать на статью о покушении на убийство.

По словам Островского, прокуратуре предстоит рассмотреть обращение следственных органов и вынести решение по существу. Адвокат отметил, что надзорный орган должен переквалифицировать дело либо дать мотивированное постановление об отказе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Широков заявил, что избил арбитра из-за провокаций.