Дело судьи, избитого Широковым, направили в прокуратуру

Дело судьи, избитого Широковым, направили в прокуратуру
Роман Широков. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Следственный комитет России перенаправил уголовное дело арбитра Никиты Данченкова, который был избит футболистом Романом Широковым, на переквалификацию в прокуратуру Москвы.

Дело направили в прокуратуру по инициативе адвоката Александра Островского, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы Данченкова. «Спорт-Экспресс» пишет, что уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Широков, хотят переквалифицировать на статью о покушении на убийство.

По словам Островского, прокуратуре предстоит рассмотреть обращение следственных органов и вынести решение по существу. Адвокат отметил, что надзорный орган должен переквалифицировать дело либо дать мотивированное постановление об отказе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Широков заявил, что избил арбитра из-за провокаций.

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