На Кировском заводе рассказали о состоянии рабочего, которого придавило трехтонным цилиндром

Сейчас его здоровья и жизни ничего не угрожает. Фото: Baltphoto

Сейчас его здоровья и жизни ничего не угрожает. Фото: Baltphoto

Стало известно состояние рабочего, которого придавило трехтонным цилиндром в Петербурге на Кировском заводе.

«На месте сотруднику оказали первую медицинскую помощь. Приехавшие на завод работники «Скорой помощи» диагностировали у пострадавшего травму легкой степени тяжести – ушиб мягких тканей паховой области. Затем пострадавшего доставили в городскую больницу № 26 на улице Костюшко. В настоящий момент состоянию его здоровья и жизни ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, инцидент произошел утром 13 ноября. В Петербурге на Кировском заводе трехтонный цилиндр придавил рабочего. Мужчину придавило прессом весом в 3 тонны. Коллеги смогли его вытащить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Кировском заводе трехтонный цилиндр придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Происшествие случилось утром в пятницу, 13 ноября. Рабочего придавило прессом весом в 3 тонны.