На Кировском заводе рассказали о состоянии рабочего, которого придавило трехтонным цилиндром

На Кировском заводе рассказали о состоянии рабочего, которого придавило трехтонным цилиндром
Сейчас его здоровья и жизни ничего не угрожает. Фото: Baltphoto

Стало известно состояние рабочего, которого придавило трехтонным цилиндром в Петербурге на Кировском заводе.

«На месте сотруднику оказали первую медицинскую помощь. Приехавшие на завод работники «Скорой помощи» диагностировали у пострадавшего травму легкой степени тяжести – ушиб мягких тканей паховой области. Затем пострадавшего доставили в городскую больницу № 26 на улице Костюшко. В настоящий момент состоянию его здоровья и жизни ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, инцидент произошел утром 13 ноября. В Петербурге на Кировском заводе трехтонный цилиндр придавил рабочего. Мужчину придавило прессом весом в 3 тонны. Коллеги смогли его вытащить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Кировском заводе трехтонный цилиндр придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Происшествие случилось утром в пятницу, 13 ноября. Рабочего придавило прессом весом в 3 тонны.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кировский завод рабочий травмы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой пытаются переделать мир
Как изменилось правительство Ленобласти: раскрыты еще не все кадровые решения
Команда женского «Зенита» не примет участия в финале первенства России ...
Песков отрицает причастность дочери Путина к появлению вакцины
На Гражданском проспекте тушили горящее общежитие, два человека пострадали
Названа опасность возвращения на работу после коронавируса
Водитель, ставший виновником смертельного ДТП на Жуковского, получил ...
На Кировском заводе рассказали о состоянии рабочего, которого придавило ...