Военный, виновный в поломке вертолета, выплатит Минобороне почти 3 млн рублей

Эта сумма нужна, чтобы компенсировать затраты на ремонт.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес решение по иску военного прокурора Тверского гарнизона. Он требовал взыскать средства с военнослужащего, который стал виновником поломки вертолета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что мужчина управлял исправным вертолетом, но нарушил сразу несколько правил. Он превысил скорость и допустил изменение высоты полета, что стало причиной столкновение с линиями электропередач. В результате были повреждены узды и агрегаты вертолета. На их ремонт нужно около 3,5 миллионов рублей, при этом суммы недостаточно, чтобы восстановить вертолет полностью.

С военного запросили 3 млн рублей, так как он содержит несовершеннолетних дочь и сына. Пострадавшая сторона требовала, чтобы он возместил всю сумму, но получить лишь ее часть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Воронежем задержали солдата, подозреваемого в расстреле троих военных.