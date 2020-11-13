Более тысячи светофоров в Петербурге оборудовали голосовыми устройствами

В Северной столице светофоры оборудовали голосовыми устройствами сопровождения в день инвалидов по зрению в пятницу, 13 ноября. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
В городе из 1716 светофоров 990 работают с устройством звуковой сигнализации. Данная мера предназначена для безопасности на дорогах. Пешеходы с ограниченными возможностями смогут более уверено ходить по проезжей части.
Отмечается, что система дублирует сигналы светофоров голосовыми сообщениями.
В текущем году данной функцией было обеспечено 437 дорожных устройств по 61 адресу. Построенные новые светофоры также оборудованы «голосом».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге утвердили стандарт качества для общественного транспорта.
Остановки до многоквартирного дома должно быть не больше 500 метров, от жилого дома — не больше 800 метров, от поликлиник и учреждений соцобслуживания — не больше 300 метров.