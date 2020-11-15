Все рейсы в Пулково 15 ноября осуществляются по расписанию

Все рейсы в Пулково 15 ноября осуществляются по расписанию
Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 15 ноября, в петербургском аэропорту авиасообщение осуществляется в штатном режиме, без отмен и задержек.

Все рейсы, как внутренние, так и международные, отправятся и прибудут в срок. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных ворот Северной столицы. Примечательно, что среди международных рейсов в петербургском аэропорту в воскресенье встречаются турецкие направления, такие как Анталья и Стамбул, а также — прибывает рейс из Хельсинки. Отметим, что авиасообщение с Финляндией на данный момент закрыто.

Напомним, что интерес к расписанию рейсов появился после массового закрытия авиасообщения во время первой волны пандемии COVID-19. Тогда самолеты отменялись десятками, а вылеты и прилеты задерживались на часы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу Пулково также работал в штатном режиме.

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