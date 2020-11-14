В Пулково в субботу обошлось без задержек и отмен рейсов

Всего будет осуществлено 73 прямых рейса.

В Пулково сегодня, 14 ноября, нет изменений в расписании. Об этом сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. Из 73 прямых рейсов нет ни одного, который бы отменили или задержали, так что пассажиры могут не беспокоиться о времени прибытия в место назначения.

Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса многие международные рейсы были отменены на долгие месяцы. Их сейчас нет в расписании, но порой что-то меняется благодаря открытию границ между странами.

В Санкт-Петербурге тем временем облачно, температура воздуха составляет плюс 1 градус. Порывы ветра достигают 3 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России возобновляют авиарейсы с Эфиопией и Сейшелами. Добраться до стран можно будет через Москву.