В Выборгском районе расследуют поджог «Тойоты Лэнд Крузер Прадо»

Около трех часов ночи 14 ноября в полицию Петербурга поступила информация о возгорании автомобиля на Полевой улице в Выборгском районе города.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что жертвой пожара стал автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Иномаркой по доверенности управляет 62-летний заместитель гендиректора одной из коммерческих фирм Северной столицы.

К счастью, возгорание не причинило никому вреда, однако машина полностью выгорела. По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах преступления и разыскивают возможных поджигателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу полицейским пришлось со стрельбой гоняться за водителем на «Ауди». Когда его остановили, выяснилось, что 22-летний петербуржец лишен прав.