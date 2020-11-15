Бойца UFC Адама Яндиева задержали после драки в Москве

Сотрудники полиции задержала бойца ММА Адама Яндиева после драки в Москве.

Его доставили в отдел полиции. В скором времени ему будут предъявлены обвинения, сообщает телеграм-канал «112».

В отношении Адама Яндиева возбудили уголовное дело по статье 115, – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, инцидент, который привел к уголовному делу, произошел 13 ноября в «Лужниках». Между экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым и бойцом Bellator Сергеем Харитоновым произошел конфликт, который закончился дракой. Причиной конфликта стала финансовая задолженность. Адам Яндиев вступил в драку с Сергеем Харитоновым за то, что не отдал долг второму в размере 2 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве. Это произошло в Лужниках. По словам его адвоката, боец ММА Харитонов находится в «очень плохом состоянии».